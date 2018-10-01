СМИ: в Феодосии изъяли тираж газеты со статьёй о доме Дмитрия Киселёва

В Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" со публикацией о доме гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на автора материала Владимира Мазурина.

Мазурин сообщил, что в электронную версию статьи внесли изменения. При этом главного редактора издания заставили выкупить печатный тираж за свой счет, утверждает журналист.

Другие подробности "Новая газета" не сообщает. С главным редактором "Города 24" изданию связаться пока не удалось.

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселёв рассказал украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на десять лет.