СМИ: в Феодосии изъяли тираж газеты со статьёй о доме Дмитрия Киселёва

В Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" со публикацией о доме гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на автора материала Владимира Мазурина.
Мазурин сообщил, что в электронную версию статьи внесли изменения. При этом главного редактора издания заставили выкупить печатный тираж за свой счет, утверждает журналист.
Другие подробности "Новая газета" не сообщает. С главным редактором "Города 24" изданию связаться пока не удалось.
О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселёв рассказал украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на десять лет.
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