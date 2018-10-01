Договор о свободной торговле в Северной Америке останется в силе

Соединенные Штаты и Канада выработали рамочное соглашение, которое позволит сохранить нынешний трехсторонний формат договора о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА).

Новое соглашение расширяет доступ на канадский рынок предприятий молочной промышленности США. В свою очередь США не будут вводить пошлины на автомобильную продукцию канадских производителей.

30 сентября было последним днем для достижения договоренности между США и Канадой. В противном случае НАФТА могла прекратить свое существование, и ей на смену пришли бы двусторонние торговые соглашения Вашингтона с Мехико и Оттавой.

По после сообщений о сохранении НАФТА канадский доллар достиг максимального за последние четыре месяца уровня по отношению к американской валюте. Мексиканский песо также показал рост.

Торговое соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году. Президент США Дональд Трамп в своей предвыборной программе обещал пересмотреть условия сделки. В конце лета стало известно, что США и Мексика заключат двустороннее соглашение, которое заменит действующий договор. Канаде, как третьей участнице прежнего договора, предложили присоединиться к сделке.