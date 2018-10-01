Живущий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко утверждает, что покушение на него, которое, по данным Службы безопасности Украины, было предотвращено в мае, должно было стать лишь одним из звеньев в цепочке терактов, которые российские спецслужбы готовили на территории Украины.

Бабченко опубликовал в понедельник большой текст в фейсбуке, в котором излагает свою версию событий. Он, в частности, утверждает, что российские спецслужбы в конце мая планировали также покушение на одного из живущего в Лондоне российских политэмигрантов, который планировал приехать в Вильнюс, однако, узнав об угрозе его жизни, отказался от поездки. Имя этого человека не называется.

Кроме того, как утверждает Бабченко, у него есть информация, что российские спецслужбы готовили теракты в различных городах Украины, в том числе Одессе и Херсоне. По мнению журналиста, их целью должна была стать дестабилизация обстановки на Украине.

В причастности к подготовке терактов и убийств общественных деятелей Бабченко обвиняет бизнесмена Евгения Пригожина, которого в США подозревают в организации вмешательства в президентские выборы и который, по ряду сообщений, является главным спонсором так называемой ЧВК "Вагнера".

Власти Украины пока не комментировали последние заявления Бабченко.

29 мая появились сообщения, что журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве - что подтвердили и официальные лица. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а его "убийство" было инсценировкой СБУ, чтобы раскрыть масштабный заговор. В СБУ, в частности, утверждали, что готовилось убийство нескольких десятков украинских журналистов и общественных деятелей. Был арестован предполагаемый организатор покушения на Бабченко Борис Герман. Он в суде признал, что действовал по заказу лиц, связанных с российскими спецслужбами. В закрытом процессе он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. В России отрицают какую-либо причастность к подготовке покушения на Бабченко. История с инсценировкой "убийства" вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе и в мире, ряд журналистских организаций осудили использование подобных методов.