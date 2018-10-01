Сторонники независимости Каталонии перекрыли главные дороги региона

Сторонники независимости Каталонии проводят в понедельник акции протеста по случаю годовщины со дня референдума об отделении автономии от Испании. Сотни активистов блокируют автомагистрали, железнодорожные пути и улицы. Демонстранты перекрыли главную транспортную магистраль, которая ведет из Каталонии во Францию и заняли центральные улицы в Барселоне.

В субботу в этом городе состоялся митинг в защиту независимости Каталонии, который перерос в столкновения с полицией. В ходе потасовок пострадали 24 человека, шесть были задержаны.

На референдуме, состоявшемся в Каталонии 1 октября 2017 года, более 90 процентов участников поддержали независимость региона от Испании. Мадрид объявил плебисцит незаконным и ввёл прямое правление.

После того, как каталонское правительство самовольно объявило о независимости 27 октября, Мадрид распустил его и начал преследовать ключевых организаторов сепаратистского проекта. Некоторые из них оказались в тюрьме, а другим удалось бежать, включая бывшего главу парламента Карлеса Пучдемона. В настоящее время он находится в Германии, власти которой сначала задержали его, а затем отпустили и отказались выдавать Мадриду.