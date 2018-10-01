В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Джеймс Аллисон и Тасуко Хондзё. Они разработали новый метод иммунотерапии рака.

Эллисон занимался исследованиями белка, с помощью которого можно замедлить работу иммунной системы для более эффективной борьбы с раковыми клетками. Вместе учёные разработали новый способ лечения меланомы и некоторых других видов рака.

Многие эксперты предрекали, что эти ученые получат премию еще два года назад. Такие прогнозы делаются по количеству упоминаний научных работ. Но имена претендентов Нобелевский комитет держит в секрете до последнего момента.

Тасуку Хондзё родился в 1942 году в Японии. С 1988 года - профессор университета в Киото. Джеймс Аллисон родился в 1948 году в США. Он является профессором университета в Хьюстоне.

На этой неделе Нобелевский комитет назовёт лауреатов по физике и химии. Нобелевская премия мира будет присуждена в пятницу, 5 октября. 8 октября будет объявлен лауреат по экономике. Нобелевская премия по литературе в этом году не присуждается.

В 2017 году Нобелевскую премию по медицине американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за исследования в области биоритмов человека, животных и растений.