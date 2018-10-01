В Москве арестован бывший министр транспорта Украины

В Москве в пятницу был задержан бывший министр транспорта Украины и бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рудьковского обвиняют в участии в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Он находился в федеральном розыске по статье уголовного кодекса "Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений". Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свои источники, суд арестовал Рудьковского. Официальных подтверждений информации о задержании и аресте украинского политика пока нет.

Утверждается, что 14 июня 2014 во время демонстрации у здания посольства России в Киеве, участники которой протестовали против агрессивных действий России на востоке Украины, Рудьковский бросил камень в здание.

Рудьковский был одним из лидеров Социалистической партии Украины, министром транспорта в правительстве Виктора Януковича. В киевском Майдане 2013-2014 годов он не участвовал, напротив - входил в Верховной Раде в состав проправительственной фракции Партии регионов, из которой впоследствии вышел. В новый состав Верховной Рады осенью 2014 года Рудьковский избран не был.