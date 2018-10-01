Муж участницы Шведской академии получил 2 года тюрьмы за изнасилование

Шведский суд в понедельник приговорил к двум годам тюрьмы обвиненного в изнасиловании фотографа Жан-Клода Арно – супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Он оказался в центре скандала, который привел к отмене в 2018 году Нобелевской премии по литературе.

Его признали виновным в сексуальном насилии, которое произошло в ночь на 6 октября 2011 года. Жертве, имя которой не раскрывается, присуждена компенсация. 72-летний Арно называет выдвинутые против него обвинения "охотой на ведьм" и обещает обжаловать приговор.

В ноябре 2017-го 18 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что он склонял их к сексу, используя служебное положение.

Арно совместно со своей супругой владел культурным центром "Форум", который получал финансовую поддержку от академии. По этой причине его жена была обвинена в коррупции за то, что не сообщила членам академии о конфликте интересов при распределении субсидий. При этом ее заподозрили в "утечках" преждевременной информации о Нобелевской премии.

Шведская академия с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе.

Сегодня, 1 октября, Нобелевская премия по медицине и физиологии была вручена Джеймсу Аллисону и Тасуко Хонджо за разработку нового метода иммунотерапии рака. На эту премию претендовали также Наполеоне Феррара из США за открытие в области лечения кровеносных сосудов, японец Минору Канехиса за разработку базы данных геномов человека, а также американец Соломон Снайдер за "выявление рецепторов для многих нейротрансмиттеров и психотропных агентов", пишет Clarivate Analytics.

На этой неделе Нобелевский комитет назовет лауреатов по физике и химии. Нобелевская премия мира будет присуждена в пятницу, 5 октября. 8 октября будет объявлен лауреат по экономике. Нобелевская премия по литературе в этом году не присуждается.