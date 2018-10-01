Вопрос о переименовании Македонии будет решать парламент

Евросоюз приветствовал итоги прошедшего в воскресенье референдума в Македонии. Подавляющее большинство принявших участие в нем поддержали идею переименования страны ради вступления в ЕС и НАТО. Явка, однако, оказалась низкой – около 37 процентов вместо необходимых для того, чтобы голосование считалось состоявшимся, 50 процентов.

В заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерики Могерини и члена Еврокомиссии, ответственного за вопросы расширения ЕС, Йоханнеса Хана, говорится, что у Македонии есть "историческая возможность" сделать решительные шаги на пути к вступлению в Европейский союз. Европейские политики призывают македонский парламент, который будет принимать окончательное решение, действовать в духе единства.

Македонский премьер Зоран Заев, несмотря на то что порог явки не был преодолен, назвал голосование успешным и призвал всех уважать "волю народа". По словам Заева, решение о новом официальном названии страны теперь будет принимать парламент. Для этого, однако, необходимо две трети голосов – 80 из 120, а у правящей коалиции только 69 депутатов. Премьер предупредил, что если решение не будет принято, в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Оппозиция выступает против переименования Македонии, как того требует соглашение с Грецией. Представители оппозиции выступали за бойкот референдума и теперь заявляют о том, что большинство граждан не поддержали переименование. Сотни сторонников кампании бойкота референдума накануне праздновали на улицах Скопье. Среди тех, кто призывал к бойкоту, были и пророссийские политические силы.

Избирателям на референдуме было предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому бывшая югославская республика Македония примет название "Северная Македония". Это должно открыть ей дорогу к вступлению в НАТО, а в перспективе – в Европейский союз. До сих пор интеграцию блокировала Греция, которая не приемлет ныне действующее конституционное название соседней страны – Республика Македония.