Лондон не выдал Москве бывшего совладельца банка "Траст"

Суд в Великобритании отклонил запрос России об экстрадиции бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова. Ранее его объявили в международный розыск за хищение средств. В постановлении суда говорится, что выдача Юрова Москве стала бы нарушением прав человека.

Сам Юров в интервью газете "Ведомости" сообщил, что суд счёл его преследование в России политически мотивированным из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа. В середине 90-х годов Юров работал в банке "Менатеп", фактическим владельцем которого был Ходорковский. Бывшего совладельца "Траста" также допрашивали по делу ЮКОСа.

Расследование в отношении Юрова началось в 2014 году после того, как банк "Открытие" приступил к санации "Траста". На процедуру санации из государственного бюджета было выделено 127 миллиардов рублей. Тогда в "Трасте" была обнаружена недостача капитала в размере 114 миллиардов рублей. Утверждалось, что проверка выявила вывод активов.

В 2015 году в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в банке "Траст". Одним из обвиняемых стал Юров. В 2016 году его задержали на Украине, однако Киев отказался выдать его Москве.