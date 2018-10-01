Умер французский шансонье Шарль Азнавур

Умер французский певец и композитор Шарль Азнавур. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на его пресс-секретаря. Азнавуру было 94 года.

Музыкант умер в своем доме в Провансе, на юго-западе Франции.

Азнавур родился в Париже в семье грузинских армян. Его отец эмигрировал из Российской империи, а мать пережила массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году.

Уже в детстве Азанвур начал выступать на сцене, а в 14 лет дебютировал в кино. В 1946 году музыкант принял участие в американском турне Эдит Пиаф, а в 1950-м записал свою первую песню.

За свою карьеру Азнавур написал более тысячи песен, их исполняли Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас и другие известные исполнители. В 1998 году музыкант выиграл онлайн-голосование в номинации "Исполнитель века", проводившееся журналом Time. В этом рейтинге он обошел Элвиса Пресли и Боба Дилана.

Азнавура регулярно включали в списки самых известных армян в мире, в 2009 году он был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в ООН.

Азнавур был командором французского Ордена Почетного легиона, отмечен званием Национального героя Армении и государственными наградами других стран.

​