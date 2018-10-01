За нападения на иностранцев в Хемнице задержаны 6 ультраправых

В Германии арестованы шесть членов ультраправой организации по обвинениям в нападениях на иностранцев в городе Хемниц и в подготовке терактов.

В операции по поимке и аресту подозреваемых участвовали около 100 полицейских в федеральных землях Бавария и Саксония. Прокуратура утверждает, что арестованные принадлежали к лидерам неонацистов Хемница, города на востоке Германии, где в конце августа и начале сентября проходили массовые протесты противников миграции, переросшие в беспорядки.

Пятеро из арестованных, по данным следствия, нападали на иностранцев в Хемнице. Следствие утверждает, что на начало октября планировались новые нападения, в том числе и на политиков и чиновников. Прокуратура обвинила ультраправых в том, что они преследовали "террористические цели".

Демонстрации в Хемнице стали реакцией на убийство местного жителя в драке с участием мигрантов. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила ультраправых, обвинив их в попытках линчевать беженцев. Политический скандал вызвали высказывания главы контрразведки Германии Ханса Георга Маасена, который публично усомнился в словах канцлера. Его сняли с поста и перевели на другую работу.