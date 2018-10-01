Китай отменил переговоры с Пентагоном по вопросам безопасности

Китайские власти отменили запланированные на октябрь переговоры по безопасности с министром обороны США Джеймсом Маттисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Это произошло спустя несколько дней после того, как в Пекине заявили об отсутствии оснований для беспокойства по поводу напряженности, возникшей в отношениях между странами, поясняет агентство. О том, что именно стало причиной отмены мероприятия, не сообщается.

В последнее время между Вашингтоном и Пекином назрело множество спорных вопросов. Вашингтон ввёл пошлины на китайские товары на сумму 250 миллиардов долларов. Недавно США ввели против Китая санкции за покупку российского вооружения. Американский флот регулярно совершает проходы возле спорных островов, которые Пекин считает своей суверенной территорией.

На прошлой неделе в правительстве КНР заявили, что Китай не позволит Америке подвергать его "шантажу" и "давлению" в экономической сфере.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп обвинил Пекин в попытке вмешаться в парламентские выборы с тем, чтобы помешать республиканцам сохранить большинство мест в Конгрессе и тем самым остановить торговую политику Трампа. Глава Белого дома не представил доказательств своих утверждений. В Пекине отвергли обвинения.