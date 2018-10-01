Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил журналиста в вымогательстве

Генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев обвинил в вымогательстве журналиста феодосийской газеты "Город24" Владимира Мазурина и подал на него заявление в полицию. Об этом Киселев рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Мазурин написал статью, в которой рассказывал о реконструкции дорогого дома в крымском Коктебеле. По утверждению журналиста, дом на холме с видом на море построен с многочисленными нарушениями и может сползти в низину на чужую недвижимость. В тексте Мазурин утверждал, что руководил реконструкцией дома в 2015-2016 годах. Имя владельца здания издание не называло, однако позднее автор утверждал, что речь шла о российском телеведущем Дмитрии Киселеве.

После публикации статьи весь тираж газеты "Город24" был выкуплен редактором по требованию Киселева, заявил Мазурин "Новой газете". В интервью телеканалу "Дождь" он рассказал, что главный редактор газеты Елена Войтова была уволена. Сама Войтова эту информацию не комментировала. Текст статьи был выложен в анонимном телеграм-канале Крымский канал.

О строительстве дома в Коктебеле Киселев рассказывал в интервью украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Он упоминал, что дом построен в зоне активного оползня и изначально власти Крыма запрещали ему строительство. После завершения строительства Киселев показывал свой дом телеканалу "Крым", там он рассказывал, что участок был укреплен перед строительством по предложению украинских властей.