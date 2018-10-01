Ученые объявили об открытии новых элементарных частиц

В результате экспериментов на Большом адронном коллайдере в районе Женевы ученые обнаружили две новые элементарные частицы и приблизились к открытию третьей.

В Европейском центре ядерных исследований заявили, что открытие поможет больше узнать о силах, которые связывают субатомные частицы – кварки. Обе частицы были давно предсказаны теоретиками, но регистрируются они впервые.

По мнению ученых, новый шаг в этой области приближает их к пониманию сильного ядерного взаимодействия. Оно является одной из четырех фундаментальных сил в природе наряду с такими видами физического взаимодействия, как гравитационное, электромагнитное и слабое.

Большой адронный коллайдер – это аппарат, предназначенный для разгона элементарных частиц и изучения продуктов их соударений. Он является крупнейшей экспериментальной установкой в мире. Его длина составляет 27 километров. Устройство располагается под землей на границе Франции и Швейцарии. Благодаря большей энергии по сравнению с предшествовавшими аналогами этот коллайдер позволил "заглянуть" в недоступную ранее область энергий и получить научные результаты, накладывающие ограничения на ряд теоретических моделей. Участниками данного проекта являются 22 страны.

Данный аппарат, среди прочего, помог обнаружить Бозон Хиггса – элементарную частицу, предсказанную британским физиком Питером Хиггсом еще в 1964 году.