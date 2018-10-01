Мюнхен-1938: цена сделки с агрессором

1 октября 1938 года войска нацистской Германии оккупировали Судетскую область Чехословакии. Это произошло после того, как Великобритания и Франция, которые отказались от выполнения союзнических обязательств, при посредничестве Италии в ночь с 29 на 30 октября 1938 г. в Мюнхене согласились с требованием Гитлера передать Рейху немецкоязычные территории Чехословакии, преимущественно населенные немцами. Под нажимом великих держав президент Чехословакии Эдвард Бенеш сдался, несмотря на то что военные и значительная часть политиков страны призывали его к сопротивлению. Британский премьер Невилл Чемберлен пообещал согражданам всеобщий мир.

В марте 1939 года Чехословакия под нажимом нацистов рухнула, оккупированные Чехия и Моравия стали протекторатом Германии, Словакия – марионеточным образованием. В сентябре 1939 года после пакта со Сталиным Гитлер развязал Вторую мировую войну и разделил с СССР Польшу…

Ведет ли к миру попытка уступками успокоить агрессора? Опыт Европы анализируют доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий, историк и публицист Марк Солонин, политолог Григорий Кислин, доктор исторических наук, профессор, замдиректора по научной работе Института истории Украины Станислав Кульчицкий.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 1 октября в 19:05.

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