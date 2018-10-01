Генпрокуратура отказалась проверять вбросы на президентских выборах

Генпрокуратура России не нашла оснований для проверки сообщений движения "Голос" о массовых нарушениях на президентских выборах 2018 года. С просьбой провести такую проверку в ведомство обращался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
Согласно подсчетам "Голоса", волонтеры которого проанализировали видеозаписи с 233 избирательных участков в 17 регионах России, только на этих участках могли вбросить почти 82 тысячи бюллетеней. На такую цифру количество засчитанных голосов превзошло количество людей, физически пришедших на участки.
В ответе Генпрокуратуры за подписью первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана говорится, что "конкретных фактов нарушений закона, дающих основания для организации проверки, указанные сведения не содержат".
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