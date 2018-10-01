В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило 1200

Число жертв землетрясения в Индонезии и последовавшего за ним цунами превысило 1200 человек. Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times.

Два подземных толчка произошли утром в пятницу в районе города Палу на острове Сулавеси. Вскоре на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. В том же районе сейсмологи зарегистрировали новый подземный толчок в понедельник, 1 октября.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности принять международную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Евросоюз уже предоставил Индонезии полтора миллиона евро.