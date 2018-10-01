Елена и Михаил Аникст представляют фотографии Леонида Курчевского

2 октября в московском Сахаровском центре открывается выставка "Конструктор Леонид Курчевский: жизнь и судьба". Выдающийся российский инженер Леонид Васильевич Курчевский уже в начале 1920-х годов был создателем десятков конструкций и механизмов: аэромобиля, безоткатной пушки, двигателя на спирту и эфире, изобрел торпеду и эмульсию для ремонта автошин.

В 1924 году Курчевский был арестован, но и в Соловецком лагере продолжал инженерную деятельность: восстановил местную электростанцию, наладил движение на узкоколейке, сконструировал рыболовные боты и глиссер с воздушным винтом.

В 1929-м был досрочно освобожден и возвращен в Москву. В 1930-е годы безоткатные пушки Курчевского составляли до 50 процентов заказов всех артиллерийских заводов страны. Под грифом "Совершенно секретно" в 1934 году издана книга Курчевского "Теория динамореактивных пушек" с примечаниями Михаила Тухачевского.

Сталин подарил конструктору автомобиль.

В 1937-м Курчевский был арестован по обвинению в военном заговоре и тогда же расстрелян. В основу экспозиции в Сахаровском центре положено собрание фотографий, сделанных самим конструктором и хранящихся в семье Елены и Михаила Аникстов. Выставка продлится до 14 октября.