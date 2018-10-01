Грузию сотрясает "мафиозный скандал" с обнародованием аудиозаписей

За несколько недель до президентских выборов, намеченных на 28 октября, партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое Национальное движение" (ЕНД) и другие оппозиционные силы обвинили председателя правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) миллиардера Бидзину Иванишвили в насаждении в стране "мафиозного правления сицилийского типа".

Поводом и причиной для столь тяжких обвинений послужили откровения грузинского бизнесмена Зазы Окуашвили, недавно сбежавшего в Лондон от "притеснения со стороны властей". Окуашвили утверждает, что правительство страны, по заданию миллиардера Иванишвили, готовило рейдерский захват его компании по производству сигарет "Омега" и принадлежащей ему телекомпании "Иберия".

Одновременно в руки грузинских тележурналистов попали аудиозаписи переговоров между Окуашвили и фигурами, близкими к правительственным чиновникам, а также лицам из ближайшего окружения Иванишвили.

Судя по этим записям, обвинения Окуашвили не лишены оснований. По крайней мере, они свидетельствуют о том, что персонажи, аффилированные с властью, действительно вели переговоры с бизнесменом о финансировании правящей партии, покупке дорогих автомобилей для министров и дальнейшей судьбе телекомпании "Иберия".

Обнародование скрытых аудиозаписей вызвало столь широкий резонанс, что в понедельник всё руководство ГМ во главе с Бидзиной Иванишвили выступило на чрезвычайном брифинге в штаб-квартире партии с ответными обвинениями в адрес Окуашвили.

По версии властей, переговоры на самом деле велись лишь о реструктуризации бюджетной задолженности компании "Омега" в размере 51 миллиона лари ($19,6 млн), а Заза Окуашвили, по утверждению лидеров правящей партии, "сговорился с экс-президентом Михаилом Саакашвили" с целью "политизации обычной тяжбы по покрытию бюджетной задолженности", чтобы не платить деньги в бюджет.

Сам бывший президент, живущий в Нидерландах после выдворения из Украины, считает казус Окуашвили доказательством того, что миллиардер Бидзина Иванишвили "превращает Грузию в мафиозное сообщество" и правит страной "по понятиям России 1990-х годов прошлого века".

В интервью оппозиционной телекомпании "Рустави-2", вышедшем в эфир поздно вечером в воскресенье, Заза Окуашвили намекнул, что располагает аудиозаписью разговора с миллиардером Иванишвили, в котором председатель правящей партии требует от него "заплатить 4 миллиона долларов ребятам", то есть руководителям правительства и лидерам ГМ. Окуашвили признал, что действительно был вынужден перевести эту сумму на счет компании, зарегистрированной в офшорной зоне, а затем передать деньги приближенным Бидзины Иванишвили.

На предыдущих аудиозаписях, обнародованных в течение минувшей недели, слышно, как приближенные Бидзины Иванишвили требуют от Окуашвили ввести их в долю бизнеса по импорту элитных автомобилей, а бизнесмены, импортирующие или производящие сигареты, рассказывают ему, как платят в партийную кассу по несколько центов с каждой проданной пачки сигарет.

Одна из самых скандальных записей, сделанных, по всей видимости, самим Окуашвили, его разговор с бывшим министром спорта Леваном Кипиани – сыном легендарного футболиста тбилисского "Динамо" Давида Кипиани. Заза Окуашвили утверждает, что люди из окружения миллиардера похитили Кипиани после неудачных переговоров о выплате денег, заперли в подвале, избили и даже изнасиловали. Сам Кипиани-младший пока отказывается от любых комментариев и не общается с прессой.

Комментируя истории, рассказанные Окуашвили, а также скандальные аудиозаписи, Михаил Саакашвили заявил, что сразу после победы на президентских выборах 28 октября кандидата от ЕНД Григория Вашадзе "в Грузии будет сформировано временное коалиционное правительство, которое освободит страну от мафиозно-воровского наследия российского олигарха Бидзины Иванишвили".

По мнению экс-президента, скандальные аудиозаписи свидетельствуют о том, что Иванишвили "правит Грузией теми же бандитскими методами, к которым он привык в России 1990-х годов, где он и нажил свой капитал".

Скандал с "аудиозаписями" настолько встревожил правящую партию и ее лидера, что в понедельник они выступили с чрезвычайным заявлением.

Обвинив Зазу Окуашвили в нежелании платить налоги и политизации дела о бюджетной задолженности, ГМ напомнило, что грузинский бизнес жестко притеснялся именно во время правления Михаила Саакашвили, который в 2004 году "отобрал компанию "Омега", как и "ТВ-Иберия", у Зазы Окуашвили, и тот смог вернуть свой бизнес в 2012 году лишь с помощью "Грузинской мечты".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал аудиозаписи "грязной фабрикацией", выразив уверенность, что провоцированием подобных скандалов, ЕНД и Михаилу Саакашвили не удастся дестабилизировать обстановку в стране, а Зазе Окуашвили – избежать выплаты в бюджет своей огромной налоговой задолженности.

Бидзина Иванишвили не стал опровергать факт встречи с Окуашвили для переговоров о возможной реструктуризации бюджетной заложенности, призвав бизнесмена "обнародовать и эту скрытую запись, если таковая имеется".

По данным "Форбс", капитал председателя правящей партии "Грузинская мечта" достигает 5,4 миллиарда долларов. В 1990-е годы Бидзина Иванишвили был соучредителем банка "Российский кредит", а затем владел множеством компаний в сфере сельского хозяйства, строительном бизнесе и фармацевтике.

Однако в 2011 году, основав в Тбилиси оппозиционную партию "Грузинская мечта", Иванишвили продал весь свой бизнес в России, чтобы не дать возможности президенту Саакашвили обвинять его в "пророссийскости". Тем не менее, бывший президент упорно утверждает, что Иванишвили, владея 1% акций компании "Газпром", по-прежнему "управляется из Кремля" и его цель – постепенная смена внешнеполитического курса Грузии, отказ от вступления страны в НАТО и интеграция в постсоветское пространство "путем превращения Грузии из лидера реформ – в обычное воровское сообщество, стремящееся в Русский мир".