Трамп: переговоры с Мексикой и Канадой были "справедливыми"

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 октября, провел в Розовом саду Белого дома пресс-конференцию, посвященную новому торговому соглашению, которое придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Трамп заявил, что эта новость имеет историческое значение, подчеркнув, что переговоры по новому соглашению основывались на принципах справедливости и взаимности.

Трамп подчеркнул, что Мексика и Канада согласились на включение в новое соглашение положений по защите трудящихся, окружающей среды и интеллектуальной собственности. Он также отметил, что соглашение обеспечит американским фермерам и скотоводам лучшие возможности экспорта пшеницы, дичи, яиц и молочных продуктов.

Отвечая на вопросы журналистов, Дональ Трамп сказал, что переговоры по торговым вопросам ведутся и с ЕС, выразив надежду на их успех. Что касается торгового конфликта с Китаем, Трамп заявил, что пока не видит готовности китайской стороны к разработке двустороннего торгового соглашения с США, сообщил "Голос Америки".