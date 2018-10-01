Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент покинул свой пост

Президент корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода(РСЕ/РС) Томас Кент объявил, что с 1 октября покидает свой пост после двухлетней работы, результатом которой стало решительное усиление борьбы с дезинформацией и экстремистской пропагандой в странах Восточной Европы, на Балканах, в Центральной Азии.

В прощальном обращении Кент заявил: "Для меня было честью руководить РСЕ/РС, важным источником профессиональной и беспристрастной журналистики в странах, которым мы служим. Я ухожу с чувством благодарности ко всем сотрудникам корпорации за их преданность выполнению нашей миссии и, особенно – нашим корреспондентам, работающим в сложнейших регионах мира".

В период работы корпорации под руководством Томаса Кента интенсивно развивался русскоязычный телеканал "Настоящее время", выходящий в эфир в ряде стран бывшего Советского Союза. Выросла общая аудитория Радио Свободная Европа/Радио Свобода - с 26 до 31 миллиона читателей, слушателей и зрителей в неделю.

Томас Кент – высокопрофессиональный медиаменеджер, в свое время возглавлял Московское бюро агентства AP, отдел международной информации, занимал пост заместителя управляющего редактора агентства. Кент сыграл ведущую роль в проведении в AP редакционных и технических реформ, в стратегическом планировании его работы и развитии новых мульмедийных служб. Томас Кент входил в жюри Пулитцеровской премии. Специализируется на проблемах журналистской этики. Предметом его особого интереса являются российские новостные медиа.

Преемник Томаса Кента на посту президента РСЕ/РС пока не назначен.