Суд подтвердил отказ в регистрации партии Навального

Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию сторонников Алексея Навального "Россия будущего". Отказ суда подтвердил юрист партии Иван Жданов.

Минюст отказал сторонникам главы Фонда борьбы с коррупцией в регистрации партии в конце августа. Ведомство утверждает, что партия представила не все документы, необходимые для регистрации, и допустила другие нарушения.

Сам Навальный считает отказ политически мотивированным, указывая на то, что в течение нескольких лет власти не дают ему зарегистрировать различные партийные проекты, будь это "Народный альянс", "Партия прогресса" или "Россия будущего".

Сейчас Алексей Навальный отбывает административный арест протяженностью в общей сложности 50 суток – по обвинению в двух правонарушениях, связанных с акциями протеста в Москве.