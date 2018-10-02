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Суд подтвердил отказ в регистрации партии Навального

Алексей Навальный в суде

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Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию сторонников Алексея Навального "Россия будущего". Отказ суда подтвердил юрист партии Иван Жданов.

Минюст отказал сторонникам главы Фонда борьбы с коррупцией в регистрации партии в конце августа. Ведомство утверждает, что партия представила не все документы, необходимые для регистрации, и допустила другие нарушения.

Сам Навальный считает отказ политически мотивированным, указывая на то, что в течение нескольких лет власти не дают ему зарегистрировать различные партийные проекты, будь это "Народный альянс", "Партия прогресса" или "Россия будущего".

Сейчас Алексей Навальный отбывает административный арест протяженностью в общей сложности 50 суток – по обвинению в двух правонарушениях, связанных с акциями протеста в Москве.

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