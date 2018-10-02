Умер народный артист России Роман Карцев. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на внучку артиста Веронику Евстигнееву. Сообщения о смерти подтвердил радиостанции "Говорит Москва" Михаил Жванецкий, с которым Карцев сотрудничал больше 50 лет. Артисту было 79 лет.

Роман Карцев (имя при рождении — Роман Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1956 году, после окончания школы, он пошел работать на швейную фабрику, работал заготовщиком на модельно-обувной фабрике и наладчиком швейных машин, а параллельно выступал в художественной самодеятельности.

В 1960 году был принят в студенческий театр "Парнас-2", где познакомился с будущим партнером по выступлениям Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким.

Карцев был актером Ленинградского театра миниатюр (сейчас Театр эстрады имени А.И. Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра "Эрмитаж", и в собственном Театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

В 1976 году Карцев дебютировал в кино, одной из самых известных его ролей стала роль Швондера в экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Владимира Бортко.