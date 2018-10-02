Нобелевскую премию по физике присудили за исследования лазерной оптики

Нобелевскую премию по физике в 2018 году получили трое ученых, исследующих лазеры. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Нобелевского комитета.

Награда присуждена американцу Артуру Ашкину, французу Жерару Муру и канадке Донне Стрикланд.

96-летний Ашкин полу​чил половину премии за изобретение оптического пинцета. Этот инструмент позволяет манипулировать микроскопическими частицами с помощью лазерного света и был изобретен ученым в 1976 году.

74-летний Муру и 59-летняя Стрикланд разделят вторую половину премии за работы по созданию ультракоротких и высокоинтенсивных лазерных импульсов.

Стрикланд стала третьей женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике. В 1903 году награду получила Мария Склодовская-Кюри за исследование радиации, а в 1963 году Мария Гепперт-Майер за открытия, касающиеся структуры оболочки ядра.

Нобелевская премия считается самой престижной в мире науки. Ее размер зависит от доходов нобелевского комитета и в этом году составляет чуть меньше 1 миллиона долларов США по текущему курсу норвежской кроны.

В 2017 году нобелевскую премию по физике получили американцы Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн за "решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн”.

На этой неделе Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии. Нобелевская премия мира будет присуждена в пятницу, 5 октября. 8 октября будет объявлен лауреат по экономике. Нобелевская премия по литературе в этом году не присуждается.