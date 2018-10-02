В пострадавших районах Индонезии - нехватка продуктов питания и воды

Вновь увеличилось число потвержденных жертв землетрясения и вызванного им цунами в Индонезии. По новым данным властей, погибли 1234 человека. Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку спасателям еще не удалось обследовать все пострадавшие районы.

Без крова остались десятки тысяч человек. Поступают сообщения о нехватке продуктов питания, воды, топлива и жизненно необходимых товаров на острове Сулавеси, на который пришелся удар стихии. В районе развернуты дополнительные подразделения армии и полиции, однако власти пока не справляются с размещением беженцев и обеспечением их всем необходимым - сообщает The Guardian.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее заявил о готовности принять международную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Евросоюз уже предоставил Индонезии полтора миллиона евро.

Два подземных толчка произошли утром в пятницу в районе города Палу на острове Сулавеси. Вскоре на Палу обрушилось цунами высотой до нескольких метров.