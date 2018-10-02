Одобрен законопроект о гражданстве для воюющих за Украину иностранцев

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект, который упростит получение украинского гражданства для иностранцев, принимающих участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Документ также позволит зарубежным добровольцам в ускоренном порядке приобрести вид на жительство на Украине на срок, в течение которого они будут нести службу на востоке страны.

В пользу законопроекта высказались 252 из 450 парламентариев. Депутат Иван Винник в интервью РБК-Украина заявил, что слишком малый перевес сторонников документа свидетельствует о том, что законопроект нуждается в доработке перед вторым чтением.

Во время заседания Рады под стенами парламента прошла акция в поддержку иностранных бойцов, действующих в составе украинской армии. Активисты требовали принять законопроект. На митинг пришли около 500 сторонников партии "Национальный корпус" и "национальных дружин", а также несколько десятков активистов объединения "Свобода".

Митинг у стен Верховной Рады 2 октября 2018 года

Аналогичная демонстрация, направленная на принятие соответствующего законопроекта, состоялась 20 сентября. В ходе мероприятия произошли столкновения со стражами порядка. Представители Красного Креста рассказали Радио Свобода, что пострадали двое правоохранителей и двое митингующих.