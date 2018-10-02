Администрация Трампа закрыла въезд в США однополым партнерам дипломатов

Администрация Трампа c 1 октября прекратила выдавать визы однополым партнерам дипломатов и членов иностранных делегаций ООН, если те не состоят в браке. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на служебную записку, распространенную в штабе ООН. Теперь для того, чтобы дипломаты могли въехать в Америку совместно со своими спутниками, им придется оформить отношения официально.

Дипломатам, которые уже находятся на территории США совместно со своими партнерами, надо будет до конца года вступить с ними в брак. В противном случае их сожителям придется покинуть страну. Новые правила соответствуют решению Верховного суда США о легализации однополых союзов, считают в Белом доме.

Критики такого решения обеспокоены тем, что новое требование вступает в противоречие с уголовным законодательством некоторых стран, которые признают преступлением однополые браки.

Новшество коснется как минимум десятерых сотрудников штаб-квартиры США в ООН.