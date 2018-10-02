В Генпрокуратуре против уголовного наказания за "шпионскую технику"

Генпрокуратура России выступила против уголовного наказания за использование так называемой "шпионской техники", сообщает РБК со ссылкой на выступление официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, наказание за это правонарушение должно быть либо административным, либо вовсе должно ограничиваться изъятием незаконной техники.



"В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать", – заявил Куренной. При этом представитель ведомства подчеркнул, что Генпрокуратура не имеет права законодательной инициативы.

По данным прокуратуры, за последние два года по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" было возбуждено 765 уголовных дел. При этом за последний год количество таких дел выросло на 31%.



Самым резонансным стало дело курганского фермера Евгения Васильева, задержанного за использование GPS-трекера для слежки за своим теленком. В трекере оказался микрофон, который можно включать дистанционно. Васильеву грозило до четырех лет лишения свободы. Лишь после вмешательства в дело Владимира Путина оно было прекращено.

Ранее за отмену уголовной статьи за "шпионскую технику" выступили Торгово-промышленная палата России и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Там предлагали уточнить определение "шпионской техники", чтобы отделить ее от обычной бытовой электроники. Однако в ФСБ предложение отклонили, мотивировав это тем, что уточненная трактовка "необоснованно сузит область технических средств, в которых реализуется функция негласного получения информации".



