Интернет-тролли из России оставляли негативные отзывы о фильме "Звездные войны: Последние джедаи". Так они могли усиливать противоречия в американском обществе. Такой вывод содержится в исследовании датского журналиста Мортена Бэя, работающего в центре цифрового будущего Университета Южной Калифорнии. Препринт исследования опубликован в социальной сети для ученых ResearchGate.

Автор исследования проанализировал все сообщения в социальной сети Twitter, оставленные после выхода фильма и упоминающие его режиссера Райана Джонсона. Больше половины негативных отзывов о фильме были оставлены ботами, троллями и пропагандирующими дискриминацию правыми политическими активистами.

Всего было проанализировано 967 твитов, 206 из которых были негативными. Больше половины из них были политически мотивированными или написаны ботами, утверждает автор исследования. Автор заподозрил, что авторы многих из этих твитов – русские тролли. Конечной целью такой пропаганды могла стать демонстрация раскола и неработоспособности американского общества.

Исследователь не упоминает, была ли критика самого фильма одной из целей или только инструментом троллей. Сайт Rotten Tomatoes, собирающий оценки критиков и аудитории на кинофильмы, показывает, что оценка "Последних джедаев" критиками и аудиторией серьезно разошлась. Средняя оценка критиков у фильма – 8,1 по десятибалльной шкале, а у зрителей – только 2,9 балла.

Несмотря на такую оценку зрителей, фильм находится на 11-м месте в рейтинге по сборам за все время в кинопрокате. Такую статистику собирает сайт Box office mojo. Картина собрала в мировом прокате миллиард 300 миллионов долларов, обойдя по сборам 8 из 10 полнометражных фильмов в серии "Звездные войны".