Париж заморозил активы иранской разведки в ответ на попытку теракта

Франция заморозила активы двух сотрудников иранской разведки в ответ на предполагаемую подготовку теракта спецслужбами Тегерана. По данным французской полиции, именно иранское руководство стоит за попыткой нападения на иранскую оппозицию в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Следствие считает, что связанные с Ираном лица планировали совершить взрыв 30 июня на съезде Иранского совета национального сопротивления – эмигрантской организации, на котором присутствовал юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. В рамках этого дела был задержан иранский дипломат и два гражданина Бельгии иранского происхождения. У арестованных были изъяты 500 граммов самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор.

Высокопоставленный французский чиновник предположил, что преступление могли готовить противники президента Хассан Роухани, чтобы сорвать его попытки сохранить ядерную сделку со странами Европы после того, как из этого соглашения вышли США.

Несколькими неделями ранее поступила информация о том, что французское руководство указало своим дипломатам не совершать визиты в Иран без острой рабочей необходимости. При этом Париж приостановил назначение нового посла в Иран, а также не дал ответа по поводу предложенных Тегераном кандидатов на дипломатические должности во Франции. По данным агентства, эта ситуация грозит Тегерану серьезными последствиями, если учесть, что именно Франция является самой активной сторонницей ядерной сделки.

В мае США вышли из соглашения с Ираном, обвинив его в нарушении его условий, и восстановили действие санкций, которые с ноября будут распространяться на экспорт иранской нефти. Страны ЕС выступают за сохранение сделки, которая предусматривает отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, и заявляют, что готовы поддержать компании, которые могут подпасть под ограничительные меры США.