Сергей Шойгу доложил, что в Сирию поставлены ЗРК С-300

Зенитно-ракетные комплексы С-300 доставлены в Сирию, отчитался перед Советом безопасности России министр обороны Сергей Шойгу, сообщил ТАСС. Четыре пусковые установки поставлены в комплекте с локаторами, основными системами определения, машинами управления.

О планах поставки Дамаску С-300 "в течение двух недель" стало известно 24 сентября.

Поводом для поставок комплексов в Сирию стал инцидент над Средиземным морем, произошедший 17 сентября. При проведении израильского авиарейда на объекты в провинции Латакия огнем сирийских ПВО был сбит российский самолет Ил-20, погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту.