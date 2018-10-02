Путин: пенсионная реформа даст "отрицательный финансовый результат"

Пенсионная реформа после президентских поправок даст отрицательный финансовый результат для государства, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством во вторник, 2 октября. Правительство должно найти средства в федеральном бюджете для финансирования этих изменений, сказал Путин, информирует РБК.



«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — заявил Путин (цитата по ТАСС).



Изначально правительство планировало, что реформа будет нейтральной для бюджетной системы до 2024 года: вся экономия от повышения пенсионного возраста (сокращение расходов на выплаты вновь назначаемых пенсий) пойдет на дополнительное увеличение текущих пенсий.

В публикации РБК, в частности, говорится, что коррективы Путина, объявленные в конце августа, сократили потенциальную экономию на 500 миллиардов рублей за шесть лет. На повышение пенсий, так чтобы увеличить среднюю пенсию по старости до 20 тысяч рублей, все равно планируется потратить 3 триллиона рублей.