Цена на нефть достигла максимума за 4 года

Цена нефти марки Brent вторые сутки остается выше 85 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. В последний раз такая стоимость фиксировалась почти 4 года назад. Топливо дорожает уже несколько месяцев подряд на фоне угрозы восстановления в ноябре санкций США против иранского экспорта энергоносителей.

Дополнительным фактором стало первое за 30 лет прекращение поставок в США сырой нефти из Кувейта, который решил переориентировать экспорт на более прибыльные азиатские рынки.

Президент США Дональд Трамп на днях призывал немедленно принять меры для снижения мировых цен на нефть. В этой связи американский президент заявил, что саудовский король "не продержится и двух недель" без помощи Америки, сообщает Bloomberg. Тем самым глава Белого дома пытается оказать давление на монархию с тем, чтобы добиться от нее снижения цен на энергоносители.

Президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме "РОссийская энергетическая неделя" в Москве, заявил, что рост цен на нефть - это "прямое следствие политики США", в частности по отношению к Ирану.

Как сообщает в среду Reuters со ссылкой на четыре знакомых с делом источника, Россия и Саудовская Аравия в сентябре в непубличном порядке договорились о повышении добычи нефти, чтобы сдержать рост цен. Они проинформировали о своем решении Вашингтон. Собеседник агентства указал, что Москва и Эр-Рияд постарались не афишировать свою договоренность, чтобы она не выглядела так, будто стороны следуют пожеланиям главы Белого дома. Другой источник отметил, что саудовцы заявили о готовности наращивать объемы производства нефти по просьбе клиентов.

Днем в среду цена Brent продолжает торговаться у рекордных за четыре года отметок. При этом накануне Reuters сообщало о том, что Россия в последнее время резко увеличила добычу нефти: по данным агентства, ежедневная добыча сейчас почти 11,5 миллионов баррелей в сутки – на 160 тысяч баррелей больше лимита, установленного соглашением ОПЕК+. Это рекордный показатель за 30 лет.