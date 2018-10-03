Убийце женщины, которая жаловалась на него в полицию, дали 16 лет

Индустриальный районный суд Перми приговорил к 16 годам колонии строгого режима 58-летнего Виктора Меркушева, признанного виновным в убийстве женщины, которая до этого 11 раз жаловалась в полицию на угрозы с его стороны. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Меркушева также признали виновным в покушении на убийство матери погибшей и обязали выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

10 мая Виктор Меркушев встретил около лифта свою соседку Марину Морозову и ее мать Лидию Владимировну, и напал на них с ножом. Позже выяснилось, что конфликт между соседями продолжался более 10 лет. Меркушев уже избивал Морозову после того, как она сделала ему замечание из-за мусора, который он выкинул мимо мусоропровода. Женщина 11 раз сообщала в полицию об угрозах в свой адрес со стороны соседа, но всякий раз проверки ни к чему не приводили.

После убийства Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников пермского отдела полиции №2 дело о халатности, повлекшей смерть человека. По мнению СК, полицейские "не принимали должных мер по неоднократно поступавшим заявлениям" и "необоснованно отказывали Морозовой в возбуждении уголовного дела".