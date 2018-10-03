Министр ЮАР рассказал об отказе одобрить сделку с РФ на сумму $100 млрд

Министр финансов Южно-Африканской Республики Нхланхла Нене заявил, что экс-президент Джейкоб Зума уволил его из-за отказа одобрить энергетический проект с Россией на сумму 100 миллиардов долларов. Об этом он рассказал в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции в правительстве бывшего главы государства.

Нене, будучи самым высокопоставленным свидетелем, дает показания в отношении представителей семьи Гупта — близких соратников Зумы. Их подозревают в получении государственных контрактов за счет дружеских связей с президентом.

По утверждениям оппозиции и местных журналистов, сделка с Россией стала бы крупнейшим в истории госконтрактом ЮАР, которая обернулась бы огромными "откатами" в пользу Зумы и семьи Гупта. Зума отрицает обвинения.

В сентябре 2014 года Россия и ЮАР подписали соглашение, которое предполагало совместное строительство АЭС на базе новых энергоблоков с российскими реакторами. В апреле прошлого года южноафриканский суд постановил аннулировать этого договор, заключенный между Министерством энергетики страны и корпорацией Росатом. Тогда же в российской корпорации заявили, что намерены продолжить сотрудничество с ЮАР вопреки судебному решению.

Зума покинул свой пост 15 февраля 2018 года на фоне обвинений в коррупции. В 2017 году Верховный апелляционный суд ЮАР вновь открыл почти 800 ранее прекращенных уголовных дел против Зумы, в которых он обвиняется в вымогательстве, взяточничестве, а также отмывании денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия на общую сумму в 2 миллиарда долларов.