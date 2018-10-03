В Москве задержан мужчина, угрожавший взорвать себя у Кремля

В Москве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать себя возле Кремля. Он доставлен в ОВД "Китай-город". В пресс-службе столичного МВД сообщили, что в отношении задержанного проведут психиатрическую экспертизу, после чего будет принято решение о возбуждении против него уголовного дела.

В среду на Васильевском спуске возле Кремля автомобиль Mercedes Gelandewagen попытался проехать на Красную площадь, но был остановлен дежурившими там полицейскими. После этого водитель пригрозил устроить взрыв с помощью баллона с газом, который якобы находился в салоне его машины. Полицейские оцепили место действия, после чего задержали мужчину. Его имя не сообщается – известно лишь, что он является жителем Приморья, где совсем недавно произошел скандал на выборах губернатора края, и требовал личной встречи с Владимиром Путиным и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что еще один мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в приемную Следственного комитета. Сейчас он тоже задержан и находится в отделе полиции.