Мурманское агентство "СеверПост" опасается закрытия

Роскомнадзор пытается закрыть единственное независимое информационное агентство в Мурманске. По словам владельца и главного редактора "СеверПост" Дмитрия Высоцкого, с августа издание получило уже несколько претензий от управления Роскомнадзора по Мурманской области. По словам Высоцкого, есть вероятность отзыва лицензии.

"У нас практически все СМИ получают деньги из бюджета. Критики вы никогда там не увидите. А мы позволяем себе писать о том, как выглядит мир на самом деле", – отметил Высоцкий.

Сегодня агентство "СеверПост", по данным системы мониторинга СМИ “Медиалогия”, самое читаемое и самое цитируемое СМИ в Мурманской области. В сентябре страницу сайта посетили более миллиона пользователей.

Интерес к изданию со стороны Роскомнадзора Высоцкий связал с выборами губернатора, которые пройдут в Мурманской области в 2019 году.

"Мы существуем пять лет, и никогда не было никаких претензий. А с августа у меня уже накопилась целая пачка протоколов", – отметил Высоцкий.

Как утверждает главный редактор "СеверПост", первая претензия Роскомнадзора заключалась в том, что издание публикует фото и данные детей, находящихся в розыске. Данные о потерявшихся детях агентство получает от волонтеров спасательных служб и поискового отряда "Лиза Алерт".

"Мы всегда максимально оперативно публикуем эту информацию, потому что понимаем, что это может спасти жизнь детям", – говорит Высоцкий.

Позже протоколы стали составляться по другим поводам. Ведомство обвинило издание в публикации ссылки на Youtube-канал другого СМИ – по ссылке находился ролик, который содержал ненормативную лексику. А недавно изданию сообщили, что при его регистрации в 2014 году были допущены нарушения.

"Mы получили лицензию в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве в 2014 году. И никаких претензий за это время не поступало", – сказал Высоцкий.

По его словам, сумма штрафов от Роскомнадзора может исчисляться миллионами рублей. Это может привести к закрытию издания, подчеркнул Высоцкий.