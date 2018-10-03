Основатель Amazon возглавил рейтинг Forbes богатейших американцев

Основатель и глава сервиса электронной торговли Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг Forbs 400 богатейших американцев. Ранее первое место в рейтинге с 1994 года удерживал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Помимо прочего Безос признан самым богатым человеком мира в 2018 году. Его состояние оценивается в 160 миллиардов долларов. Впервые за всё время существования рейтинга состояние одного из участников рейтинга превысило 100 миллиардов долларов.

Ранее самым богатым человеком в мире Безоса назвал и Bloomberg. Агентство оценило состояние бизнесмена в 150 миллиардов долларов.

Сам Amazon стал второй после Apple компанией с капитализацией более одного триллиона долларов.

Наилучший результат в увеличении доходов в новом рейтинге Forbes 400 принадлежит главе Twitter Джеку Дорси. Его состояние за год выросло на 186 процентов и составило более шести миллиардов долларов. Худший результат показал Джордж Сорос. Его состояние сократилось с 23 миллиардов долларов до восьми.