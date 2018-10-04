"Губернатором будет Собчак". Соцсети об отставке Георгия Полтавченко

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, руководившего городом больше семи лет.

Олег Козловский:

Путин предложил Полтавченко уйти в отставку. А представляете, Полтавченко ему такой: "Иди ты, Путин, в <задницу>. Меня народ выбрал, 79% избирателей проголосовало. И вообще у нас федерация, занимайся там своей внешней политикой, а мы гордый, свободный город". Я тоже не представляю.

Алексей Лушников:

Сегодня исторический день: уволен Полтавченко - самый бездарный губернатор Петербурга.

Город ждал этого давно. С 2011 года.

Действительно, за эту новость стоит выпить.

Николай Митрохин:

Будут ли сегодня в Питере народные гуляния?

Сергей Доренко:

Полтавченко и рждЯкунин вдвоём опровергали мою фразу "На самом верху совсем уж дураков не бывает". Они были совсем уж дураками на самом верху. И вот - я рад

Сергей Абашин:

вот это хорошая новость. теперь появилась слабая надежда, что и вопрос с дворцом, который был отнят у Европейского университета, снова будет обсуждаться.

Александра Гармажапова:

Не буду вдаваться в дела хозяйственные (прогнившие трубы, осыпающиеся дворцы и т.д.). Вы и сами все видите.

Не буду грузить вас длинными рассказами про то, как половину городских СМИ он купил (чтоб лично о нем плохо не писали), а вторую - заткнул.

Не буду рассуждать о его сыночке-миллиардере.

Скажу о другом - о его выборах 2014 года.

Тогда он обложился никому_не_известными соперниками, чтоб им проиграть было невозможно.

Депутата Госдумы Оксану Дмитриеву он просто не пустил - муниципалам запретили подписываться за её выдвижение.

Ещё раз: седовласый мужчина с усами и генеральскими погонами испугался бабу-депутата. *и нет, я не сексистка

Когда Полтавченко зарегистрировался кандидатом в губернаторы и вышел к журналистам, я его спросила, боится ли он Дмитриеву.

Георгий Сергеевич выдохнул в усы и сказал: "Господь меня пасёт, бояться мне нечего".

Грустно, конечно, что Полтавченко так откровенно называет Путина Господом.

И ещё печальнее, что Полтавченко не боялся за здоровье горожан, которые обваривались кипятком из-за прорыва труб, попадали в больницы после падения на голову лепнины, ломали конечности из-за гололедицы и т.д.

Анастасия Миронова:

Я вам напомню, что, помимо всего прочего, при Полтавченко в Петербурге выпестовано все мракобесие, что сегодня захлестнуло Россию. Милоновщина, охота на педофилов, охота на геев, закон о гей-пропаганде, казацкие дружины, избиение казаками, коктейли Молотова в музей Набокова, цензура на сцене и в кино, массовые крестные ходы, устройство "Беркута", конференции националистов, сепаратистов, представительство ДНР и мн., и мн. другое - все это пришло из Петербурга, оно здесь зародилось с нуля, получало деньги, похвалу и поползло по стране. Петербург породил самые одиозные мракобесные доминанты нехитрой современной идеологии российского государства. И именно при Полтавченко, по его инициативе и при его попустительстве.

Я повторю для тех, кто с первого раза не может уловить полную силу сказанного утверждения: при Полтавченко в Петербурге появилось абсолютно все ставшее теперь общероссийским мракобесие. Кроме родительских комитетов с их жалобами на Хеллоуин - здесь помогли Тюмень и Екатеринбург.

Вообще, вы думаете, люди не чувствуют, какой плевок это самовольное снятие губернаторов? Сначала всю страну мучают ради имитации выборов, а потом подчеркнуто показывают, что то была пустая суета. Об этом говорят даже бабки в электричках. Они нутром понимают, что нельзя росчерком одного и того же пера отменять то, что было совершено пусть не по воле, но от имени народа

Методичка:

Про ушедшего в отставку Полтавченко – три увлекательных истории:

• В кабинете у него стоит сейф с мощами разных святых. В зависимости от даты или события Полтавченко периодически открывает сейф, прикасается к мощам, а иногда дарит мощи в знак благодарности и дружбы.

• В Великий пост Полтавченко принципиально избегает совещаний и всяческой работы. Подчинённым приходится делать вид, что они тоже молятся и постятся.

• Полтавченко с недавних пор пристрастился ходить по Смольному, наложив на себя вериги – железные цепи на голое тело, распространённые среди монахов-аскетов. В конце концов, об этом доложили Путину. Про нездоровую религиозность питерского губернатора он был в курсе, но как-то раз решил Полтавченко позвонить. После того, как Путин предложил ему вместо губернаторского поста тёплое место в известном мужском монастыре, Полтавченко вериги снял.

7 лет, дольше Собчака и Яковлева, этот человек управлял вторым по величине городом России.

Теперь Полтавченко возглавит Объединённую судостроительную компанию.

Павел Пряников:

Посмотрел его возраст - 65 лет. Даже по новым нормам уже пенсионер. Уйти бы ему на отдых, шастал бы на греческий Афон, где все питерские КГБшники нашли себе новый дом. Но нет - нашли пенсионеру новую синекуру, где будет сидеть вахтёром за большие миллионы, главой Совета директоров в Объединённой судостроительной корпорации.

К разговору о вертикальных лифтах - из Системы отпустят только вперёд ногами.

Ну и соболезнование питерцам. Единственному европейскому городу уже век не везёт с градоначальниками. Как будто специально ставят деревенщину во главе города. Новый начальник Питера Беглов, как и Полтавченко, родился в Азербайджане, был председателем Совета по казачеству. Тоже пенсионер. Тоже афонит - "руководитель рабочей группы при президенте РФ по подготовке к празднованию 1000-летия присутствия русских на Афоне".

Несчастный Питер.

Дмитрий Гаврилов:

Те, кто сегодня радуется отставке Полтавченко, уверены, что будет лучше?!

Диана Качалова:

Не очень понимаю, чему все радуются. Не то чтобы мне был дорог спящий и лохматый экс. Просто гляжу на и.о. и тихо вою

Константин Калачёв:

Консервативно-православного тяжеловеса Полтавченко сменил православно-консервативный тяжеловес Беглов. Оба родом из Баку. И кто тут скажет, что это не прогресс?

Николай Подосокорский:

Пожилого и надоевшего 65-летнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко сменил молодой и перспективный 62-летний политик Александр Беглов.

Кирилл Шулика:

По большому счету каких-то отличий в стиле управления между Бегловым и Полтавченко нет, это не изменение концепции, а ее сохранение. Думаю, что даже Албин и прочие останутся.

Владимир Милов:

Вот я, много видевший в жизни бесполезных гондонов, часто задавал себе вопрос - а можно ли в принципе найти другого такого бесполезного гондона, как Полтавченко? Ну ведь даже же самые что ни на есть правоверные путинские и питерские повально стонали от него - годами не решает вопросы, вообще всего ссыт и ничего не умеет, только и делает что молится в рабочее и нерабочее время (я когда в учебниках истории в детстве читал про таких вечно молящихся вельмож, думал что это брехня и такого не бывает, а вот поди ж ты).

Но не таков Владимир Владимирович Путин, наш сиятельнейший государь! Он сумел отыскать еще более бессмысленного и бесполезного гондона, чтобы назначить его вместо Полтавченко губернатором Санкт-Петербурга!

Боже, Царя храни! (натуральный конкурс <чудаков>, где все друг другу уступают первое место, нарочно не придумаешь)

Глеб Сташков:

Прочитал стенограмму встречи Путина с Полтавченко и Бегловым. (Полтавченко заменили на Беглова, если кто не знает.)

Полтавченко (Путину): «Я, наверное, оправдал и Ваше доверие, и доверие жителей Санкт-Петербурга».

Беглов (Путину): «Но хотел бы еще самому себе дать наказ, чтобы не только Ваше доверие оправдать, но и, конечно, уважение, доверие ленинградцев, санкт-петербуржцев, для меня это важно, потому что это мой дом, моих родных и близких, здесь растут мои дети, здесь мои друзья, это мой родной город».

Как видим, доверие Путина у них на первом месте. Наше – только на втором.

При этом Беглов как бы оправдывается, объясняет, почему именно для него важно не только «Ваше доверие» (это очевидно), но и какое-то доверие «ленинградцев, петербуржцев» (это требует пояснений).

Так чего мы от них хотим?

Кирилл Балберов:

А.Беглов: Но хотел бы еще самому себе дать наказ, чтобы не только Ваше доверие оправдать, но и, конечно, уважение, доверие ленинградцев, санкт-петербуржцев, для меня это важно, потому что это мой дом, моих родных и близких, здесь растут мои дети, здесь мои друзья, это мой родной город.

САНКТ-ПЕТЕРБУРЖЦЕВ.

САНКТ. Петербуржцев.

Новый губер, чо.

Большим интересом пользуются теперь прежние высказывания Беглова. Их можно найти, например, в материале газеты "Мой район":

Александр Беглов побывал в Политехе 13 марта 2018 года. Он хоть и полпред на Северо-Западе, но в своей речи затронул преимущественно вопросы геополитики.

«Мы ведь как 300 спартанцев, нам не просто. Нас внесли в знаменитый список и следят за нами. Это сильное психологическое влияние распространяется и на наши семьи. Мои дети и внуки выросли в этой стране, и они рассчитываются за меня, качеством своей жизни. Я не могу отправить учиться внуков за границу. Хотя считаю, что у нас лучшее образование. Поэтому нам нужна поддержка, она нас подкрепляет», — сказал студентам господин Беглов.<...>

А что происходит сегодня? Есть ли внешняя угроза? Да есть. Но она не такая, как в 45 — 46 годах. Вызовы сегодняшнего времени для России — это три мегапроекта.

Первый — это создание нового оружия, новой атомной бомбы. Над ней в мире работает 3 — 4 страны. И тот, кто создаст ее, к нему еще лет 50 — 70 мало кто сунется. Это безопасность от физического вторжения, Такие разработки требуют огромных средств.

Вторая — это модернизация армии. С нами стали совершенно по-другому разговаривать, после того, как мы стали работать в этом направлении. Но модернизация еще не завершена. Конечно, мы на эти деньги могли бы построить много школ, увеличить размер стипендий и многое другое. Но пока мы этого себе позволить не можем. Мы сейчас вынуждены вкладываться в безопасность страны. Если мы не будем этого делать, то за нас будут принимать решение другие. Сегодня идет гибридная война, и она идет против каждого. С нами начнут считаться особенно после 18 года, и санкции начнут отменять.

Третье — это защита населения, в том числе, и подрастающего поколения от управления их сознанием извне. Каждому из нас брошен этот вызов. Здесь работают очень тонкие технологии управления сознанием.

Беглов рассказал, что такие технологии разрабатываются Госдепом США их много и они разные. Одна из технологий позволяет управлять созданием школьных родительских комитетов. Под видом разных обучающих курсов, враги проникают в мозги родителей. Якобы такая программа еще 20 лет назад была внедрена в Украине.

«Мальчишки и девчонки которые родились 20 лет тому назад сегодня воюют против своих братьев и воюют не только за деньги, а за убеждения. Извините, меня за слег, но «замочить москаля — это для них круто». Это уже убеждение и это опасно.<...>

Оптимизм — это хорошо, но зачем нам так много оружия. Тут Беглов решил преподать студентам урок истории. Он напомнил, что у нашей страны всегда были внешние враги.

Например, в 1945 — 1946 году советские люди жили в депрессии. Потому что Америка и Англия хотели сбросить на нас 50 атомных бомб, — пугал Беглов аудиторию.

«Все это можно найти в открытых источниках. Самое циничное было другое, это переписка между Черчилем и американским Сенатом. Он убеждал американцев сбросить бомбы на нашу страну потому, что они были уже изготовлены, что же им теперь нужно было ржаветь? Это была реальная внешняя угроза.

Тогда перед страной и тем поколением стояло две мега — задачи. Первая — это создание атомной бомбы. А вторая — перевод промышленности с военных рельсов на мирные. Страна и то поколение ответило на вызов времени. Сегодня мы сидим в прекрасной аудитории, разговариваем, это все стало возможно благодаря ушедшему и моему поколениям. Они расплатились самым главным — качеством жизни. Мы не имели того, что сегодня имеют наши дети и внуки. Я не говорю, что мы плохо жили. Но я помню, как мы стояли в очередях за хлебом. Много чего было».<...>

Затем полпред перенесся во Францию и рассказал, как технологии управления сознанием людей помогли Эммануэлю Макрону стать президентом Франции. Дескать без технологий он не смог бы за девять месяцев из ничего сколотить себе партию и привлечь на свою сторону большинство населения страны.

«На выборы президента Франции пришло 60% французов, а вот на выборы, которые прошли всего через несколько месяцев, приходит всего 12% французов. Вот так за один щелчок взяли, и «развели» целую нацию. Еще можно привести пример с Кадаффи. Кто бы мог подумать 10 лет назад, что он так завершит. В его стране по тем меркам была не плохая жизнь, хорошее социальное обеспечение. И так примеров можно привести много».

Но и наша страна, как говорится, не лыком шита. И мы умеем использовать методы психологического воздействия. Здесь Александр Беглов решил вспомнить парад на Красной площади, который состоялся 7 ноября 1941 года.

«Казалось бы, для чего нужно было его проводить? А для того, чтобы нашу обновленную армию увидели как наши союзники, так и враги. А еще мы смогли поднять дух своего населения. Это была демонстрация нашей мощи. Это дало возможность открытия второго фронта. В тоже время увидев нашу армию японцы не стали открывать второй фронт на Дальнем востоке против нас. Так что эти методы работают. А если взять во внимание сегодняшнее время, то это Сирия.

Наши калибры стреляют с подводных лодок за 6 тысяч км и их никто не видит и не может обнаружить. Это делается для того, чтобы танки и самолеты противников даже на 1 см не сунулись бы на нашу территорию».

Зачем на самом деле нужна «Единая Россия»

«Когда мы голосовали за «Единую Россию» в Госдуме, то у меня многие спрашивали Зачем? Зачем голосовать за непонятных людей — один в джинсах по Думе ходит, другой лохматый, третий вообще мультимиллионер. Кого мы выбираем? Я на это всегда отвечал просто. «Да есть такие люди, и в других партиях есть такие. А мы что с вами не без греха? И у полпреда есть свои тараканы. Я их просто скрываю. Наше отличие от всех других — мы родиной не торгуем».

Что нам дало в Государственной думе конституционное большинство? Очень многое. Мы единственная страна Европы, включая Америку имеем оперативный политический простор. Мы можем в течении дня, а не суток, принять необходимый закон для защиты нашего отечества. Не одна страна в мире не имеет такой оперативности в принятии решений.<...>

«Предвыборный период очень короткий он длиться всего пару месяцев. И в этом время как правило люди начинает интересоваться тем, что происходит вокруг. В это время происходит у людей просветление сознания. В этот момент до человека можно достучаться.

Сказать, что конечно «300 спартанцев» — это сильная армия, но в условиях гибридной войны им не просто. Да никогда никто не убивает, но война же идет и она разрушает нашу страну, нашу экономику, наши семьи. Это такая же серьезная война, как была в 90 — е годы. Это народная война. Поэтому мы должны объединиться и встать плечом к плечу против внешнего врага, который пытается завладеть нашим сознанием.

Уверен, что мы справимся с вызовом нашего времени. Наше с вашим поколение совместно защитит нашу страну от самого главного врага от управления из вне сознание наших граждан. Считаю своим долгом сказать и предупредить об опасности. Потому что кто предупрежден — вооружен. Вы теперь все это тоже знаете».

Иван Курилла:

Ничего про Беглова (больше пока) не знаю, - может быть, это была дежурная (для его ранга) обязаловка, а не реальная программа-идеология. И может быть, он и правда временный и.о., и на выборы не пойдет. Но посмотрим.

Даниил Коцюбинский:

У меня - три главных требования к новому губернатору, кто бы он ни был:

1. Охтинский мыс.

2. Мефистофель.

3. Сохранение всего исторического центра.

Остальное - по обстоятельствам.

Андрей Пивоваров:

Назначение полпреда на должность временно исполняющего обязанности губернатора выглядит логично. Не факт, что он станет основным кандидатом, до выборов ещё год, но шанс, конечно, высок.

Беглов интересен тем, что за последние пару лет создал из полпредства третью силу в извечном противостоянии Смольного и ЗакСа в лице Макарова.

Новый глава горизбиркома Миненко, напомню, также выходец из этого ведомства.

Можно сказать, что власть в городе берет полпредство. Интересно, что думают на этот счёт в Мариинском дворце.

Однако все эти размышления не стоят выеденного анонимного телеграмканала. Как показал сегодняшний день, решения по самым важным для города вопросам принимает один человек. А кто знает, что придёт ему в голову к весне.

Максим Резник:

Матвиенко, Полтавченко, Беглов. Это всё одна «команда». Команда Путина. Суть одна. Разница в стилистике:

Валентина Ивановна - с комсомольским задором,

Георгий Сергеевич - с божьей помощью,

Александр Дмитриевич-....?

Естественно, что демократической оппозиции всё равно нужен свой кандидат в губернаторы Петербурга

Дмитрий Гудков:

В отставке христианнейшего Полтавченко мне неинтересно, уедет он окончательно на Афон или нет.

Губернатор, который запомнился стадионом, поющим "губернатор- жлоб", интереса не вызывает, по мощам и елей. Важно другое.

Повторит Питер позор Москвы с имитацией выборов, или муниципальный фильтр все же будет отменен?

Останутся слова об этом только словами - или в Северной столице граждане сами выберут себе власть, а не получат очередного безликого назначенца?

Вот это сейчас - главная тема.

Борис Вишневский:

На мой взгляд, это почти ничего не меняет в городских делах и городской политике.

Один президентский назначенец сменил другого.

Один "солдат Путина" сдал пост, другой - принял.

Бессмысленно обсуждать причины "рокировки": кадровая политика Путина такова, что назначают по неизвестным мотивам, и снимают по неизвестным причинам. Но никогда - не объясняют.

Можно, подумав, перечислить, чем запомнился Полтавченко: самым дорогим в стране, и одним из самых дорогих в мире стадионом, попыткой (пока - остановленной нашим сопротивлением) передать РПЦ Исаакиевский собор, заявлением, что у нас нет "уплотнительной застройки"... Но это - не главное.

Главное - то, что оба они - и Полтавченко, и Беглов, - по менталитету считают себя подчиненными президента, а не слугами горожан.

Значит, и решения будут приниматься по той же схеме: без учета мнения петербуржцев.

Значит, - новые "горячие точки", новое строительство на месте зеленых зон, новые вырубки скверов и садов, новые "реконструкции" исторических зданий, новые попытки застроить блокадные кладбища, новые бессмысленные и беспощадные бюджетные траты, и новые протесты горожан.

А это - главное, что надо принципиально изменить.

Губернатор обязан знать, что он работает для горожан, в их интересах, и должен делать то, что им нужно. Поэтому Петербургу нужен не "солдат Путина", а губернатор, избранный горожанами на честных выборах. Только тогда он будет себя так вести.

Я буду добиваться участия в выборах губернатора. И стремиться победить.

Ксения Собчак:

Я надеюсь, что в результате выборов, которые пройдут в следующем году, город возглавит демократический кандидат, который вернет город к жизни и начнет решать его проблемы.

Чтобы такой сценарий реализовался, нам нужно всем вместе бороться за отмену муниципального фильтра, который в руках чиновников стал способом избавится от неугодных кандидатов.

Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями. Вместе мы победим!

Роман Зайцев:

Практически нет сомнений, что губернатором Санкт-петербурга будет Ксения Собчак.

Не знаю как к этому относиться, будут ли рады петербуржцы, но все равно на это интересно посмотреть.

Точно можно порадоваться за музейных работников Исаакиевского собора.

Посочувствовать конечно бедной РПЦ))

Дмитрий Витушкин:

В ленте какие-то очень смешные хотелки насчёт следующего губернатора СПб. Кудрин? Вишневский? Собчак? Дмитриева? Думаю, что даже поучаствовать в кампании будет допущен максимум Борис Вишневский, а если по опросам он будет набирать чересчур много, то выпустят уж и Собчак, чтобы традиционно располовинить условно-либеральный электорат. Скажем, из 15% сделать 10% и 5%, и полностью исключить возможность второго тура.

Юлия Гильмшина:

Правды, что будет дальше, не скажет никто, потому что ее никто не знает.

Но есть теория, что отставка Полтавченко - это прелюдия к переезду в СПб Дмитрия Медведева. Точнее, к объединению СПб и ЛО.

Если это так, плакали мечты всех тех, кто уже видел себя губернатором Ленобласти. Потому что не будет больше такой должности.