Британский МИД обвинил ГРУ в кибератаках по всему миру

МИД Великобритании официально обвинил российскую военную разведку в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства, британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу, что за деятельностью ряда хакерских группировок, которые, как утверждается, организовывали атаки на "политические институты, бизнес, средства массовой информации и спортивные организации", фактически стояла российская военная разведка - ГРУ (официальное название - Главное управление Генштаба).

Речь идет, как утверждает британский МИД, в частности, о кибератаках против Всемирного антидопингового агентства, Демократической партии США, британских СМИ, транспортной сети Украины. Их целью, как утверждается, была "дестабилизация демократии". В документе перечисляются около 10 хакерских группировок, за которыми, как утверждают британские власти, стоит ГРУ.

В заявлении главы МИД Великобритании подчеркивается, что кибератаки грубо нарушают международное право. Британские спецслужбы убеждены, что ответственность за них несут российские власти и конкретно Кремль.

Как утверждает Хант, Британия и ее союзники примут меры по борьбе с кибератаками и ответят на попытки ГРУ нарушить международную стабильность.