Замгенпрокурора России Карапетян погиб при крушении вертолета

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб в результате катастрофы вертолета в Костромской области. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на источники.
Вертолет разбился в среду вечером. По данным сайта 47news, на месте крушения были найдены погибшими трое человек, в том числе Карапетян. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Источники 47news утверждают, что заместитель генпрокурора летел с охоты.
Карапетян занимал должность заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки с 2016 года.
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