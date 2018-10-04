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Замгенпрокурора России Карапетян погиб при крушении вертолета

Вертолет (архивное фото)

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Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб в результате катастрофы вертолета в Костромской области. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на источники.

Вертолет разбился в среду вечером. По данным сайта 47news, на месте крушения были найдены погибшими трое человек, в том числе Карапетян. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источники 47news утверждают, что заместитель генпрокурора летел с охоты.

Карапетян занимал должность заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки с 2016 года.

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