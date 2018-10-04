В Ингушетии - массовая акция против обмена территорией с Чечней

У здания парламента Ингушетии в Магасе проходит акция протеста против обмена территориями c Чеченской республикой. По данным Кавказ.Реалии, в ней участвуют несколько сотен человек.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Договор предусматривает обмен территориями между республиками. В конце сентября в Ингушетии состоялись акции протеста против этого. Активисты утверждают, что договор невыгоден Ингушетии.

Утром в четверг региональный парламент одобрил обмен территориями. За голосовали 17 депутатов из 25. Примерно во время заседания парламента вооруженные люди открыли стрельбу в воздух, чтобы успокоить толпу, сообщает с места событий корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт.

К собравшимся вышли местные депутаты, однако им не удалось успокоить толпу, сообщает корреспондент Би-би-си Илья Барабанов.

В четверг Кконституционный суд Ингушетии выступил против обмена территориями с Чеченской республикой. Текст отзыва председателя суда Аюпа Гагиева на законопроект опубликован на сайте суда. По его оценке, законодательство Ингушетии предполагает, что передача части территории республики другому субъекту РФ невозможна без регионального референдума.

Накануне стало известно, что сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом раздавали предостережения прокуратуры о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях жителям Ингушетии. С вечера 3 октября в республике отключен интернет.​