Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента Петра Порошенко продлила срок действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Представитель президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко, выступая в парламенте, подчеркнула, что этот закон носит "абсолютно технический характер" и не вступит в силу, пока российские военные не покинут Донбасс.

Принятие закона об особом статусе предусмотрено Минскими соглашениями. Он закрепляет особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - тех, которые сейчас контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами. Россия в последнее время неоднократно обвиняла Украину в нежелании продлевать срок действия закона. Представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал Украине продлить "особый статус".

За законопроект в Верховной Раде голосовали как партии правительственной коалиции, так и "Оппозиционный блок", который называют пророссийской силой. Три оппозиционные партии были против.