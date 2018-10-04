В Иркутске школу, в которой произошло обрушение, назвали безопасной

В Иркутской области здание школы, в которой произошло обрушение, признали пригодным для проведения занятий. 11 сентября этого года в учебном заведении села Уяны рухнул переход между корпусами. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Учебный процесс возобновят после демонтажа обвалившегося перехода. Дети временно переведены на учебу в местный детский сад.

Во время обрушения никто из учащихся и персонала школы не пострадал. По словам местных чиновников, рухнувший участок давно находился в аварийном состоянии и им было известно, что переход между корпусами опасен.