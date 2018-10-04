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В Иркутске школу, в которой произошло обрушение, назвали безопасной

Школа в иркутском селе Уян, в которой обрушился переход

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В Иркутской области здание школы, в которой произошло обрушение, признали пригодным для проведения занятий. 11 сентября этого года в учебном заведении села Уяны рухнул переход между корпусами. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Учебный процесс возобновят после демонтажа обвалившегося перехода. Дети временно переведены на учебу в местный детский сад.

Во время обрушения никто из учащихся и персонала школы не пострадал. По словам местных чиновников, рухнувший участок давно находился в аварийном состоянии и им было известно, что переход между корпусами опасен.

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