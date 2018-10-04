Канцлер Австрии поддержал строительство "Северного потока – 2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку строительства трубопровода "Северный поток – 2" и при этом подчеркнул важность продолжения поставок газа через Украину. Об этом сообщает Associated Press. Соответствующее заявление глава австрийского правительства сделал в среду вечером на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Курц также призвал вывести из Сирии все иностранные войска, прежде всего иранские.

В свою очередь российский президент призвал европейцев "бороться" за проекты, подобные "Северному потоку", и заверил, что Россия "была и будет самым настоящим поставщиком" энергоносителей. Комментируя отказ Болгарии от строительства газопровода "Южный поток", он высказал мнение, что она сделала это "под давлением извне" и тем самым "проявила слабость и неспособность отстоять свои национальные интересы". Путин сказал, что для европейцев было бы "расточительством" покупать американский сжиженный газ.

Австрийская компания OMV, участвующая в финансировании газопровода "Северный поток – 2", уже направила 500 миллионов евро на финансирование стройки. Об этом сообщил журналистам председатель правления корпорации Райнер Зеле. По его словам, построено уже около 50 километров морского участка газопровода в Финляндии и Германии.

Американские официальные лица неоднократно предупреждали, что Вашингтон может ввести санкции против "Северного потока – 2", напоминает агентство. Америка и ряд стран ЕС опасаются, что сооружение газопровода увеличит энергетическую зависимость Европы от России. США также заинтересованы в поставках своего сжиженного природного газа на европейский континент. Президент США Дональд Трамп, однако, недавно опроверг намерение ввести ограничительные меры против участников "Северного потока – 2".