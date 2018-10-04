Нидерланды в апреле выслали четверых агентов военной разведки РФ

Министерство обороны Нидерландов утверждает, что в апреле нынешнего года из страны были высланы четверо сотрудников российской военной разведки, которые попытались осуществить хакерскую атаку на базирующуюся в Гааге штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия.

Организация, в частности, занимается расследованием случаев применения химоружия в Сирии, в том числе и утверждений о химической атаке в городе Дума 6 апреля. Также ОЗХО проверяла информацию британских специалистов об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и подтвердила, что использовалось высокотоксичное вещество "Новичок".

Как сообщил представитель минобороны Нидерландов на пресс-конференции в четверг, россияне прибыли в страну по дипломатическим паспортам, как утверждается, на имена Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Известно, что один из них был IT-специалистом. Ведомство опубликовало фотографию предполагаемых российских агентов.

Утверждается, что у одного из россиян была с собой квитанция на поездку на такси от московской штаб-квартиры военной разведки до аэропорта Шереметьево.

Попытка атаки, по данным нидерландского минобороны, была осуществлена 13 апреля – спустя неделю после предполагаемой химатаки в Думе и месяц с небольшим после покушения на Скрипалей. В тот же день россияне были выдворены из страны.

Министерство обороны Нидерландов также заявило о "повышенном интересе" российских спецслужб к документам по делу о крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июня 2014 года. Дело расследует международная следственная группа под руководством нидерландской прокуратуры. Власти страны приняли меры, чтобы защитить документы.

Ранее в четверг МИД Великобритании обвинил российскую военную разведку, ранее известную как ГРУ, в кибератаках против различных целей по всему миру, и обвинил Кремль в их организации. Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения "адской парфюмерной смесью" и заявила, что они не соответствуют действительности.