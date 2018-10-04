ЕСПЧ коммуницировал российским властям дело Олега Сенцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал - то есть передал российским властям для дачи объяснений - дело украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии.

Копию письма ЕСПЧ, направленного в конце сентября, опубликовал адвокат Павел Чиков. Европейский суд предоставил срок правительству России до 16 января 2019 года, чтобы представить свое письменное заключение по делу и ответить, в частности, на вопрос о том, подпадал ли Сенцов под юрисдикцию России, когда его судили.

При этом, как следует из письма суда, он увязал рассмотрение дела Сенцова с делом "Украина против России", касающимся аннексии Крыма.

Олег Сенцов, живший в Крыму украинский режиссер, был осужден в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он отрицает свою виновность. С 14 мая - более 140 дней - Сенцов держит голодовку в колонии, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Он согласился на поддерживающую терапию. Российские власти называют его состояние здоровья удовлетворительным, по свидетельствам адвокатов, оно постепенно ухудшается.