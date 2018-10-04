Пенс: действия России меркнут на фоне "вмешательства" Китая

Предполагаемые попытки России повлиять на американскую политику "бледнеют" на фоне китайского вмешательства в дела США. Об этом вице-президент США Майк Пенс планирует объявить в четверг во время выступления в Гудзоновском институте, сообщает Bloomberg. Пенс, как утверждается, собирается обвинить Пекин в кампаниях шпионажа и пропаганды с целью повлиять на американское общественное мнение.

КНР совершает агрессивные действия против американских вооруженных сил в Южно-Китайском море, а также пытается подорвать тарифную политику Дональда Трампа, уверен Пенс. Вице-президент, в частности, собирается рассказать о том, как Китай пригрозил отказать в лицензии крупной американской компании в случае, если она не выступит против повышения пошлин США на китайские товары.

Пенс, как утверждается, также заявит, что Китай собирается подорвать авторитет Трампа накануне промежуточных выборов 2018 года, поскольку, по словам Пенса, Пекин хотел бы видеть "другого американского президента", передает Associated Press.

Американская администрация винит Китай в коммерческом шпионаже и краже интеллектуальной собственности, в том числе посредством хакерских атак. При этом в некоторых компьютерных платах, которые поставляются из Китая в США, обнаруживаются "шпионские" микрочипы, пишет агентство. Как сообщает Foreign Policy, Китай собирается воспользоваться монополией на ряд ресурсов для "подрыва оборонно-промышленной базы США", считают в Белом доме.

Ранее США ввели санкции против Китая за покупку им истребителей российских Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. При этом Трамп беспрецедентно повысил пошлины на китайские товары на сумму 250 миллиардов долларов. Пекин ответил аналогичными мерами, которые распространяются на американские товары стоимостью 60 миллиардов долларов. Глава Белого лома объясняет свою торговую политику тем, что, по его мнению, торговый дисбаланс между странами составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

В США сейчас расследуется предполагаемое вмешательство в выборы президента 2016 года, обвинения предъявлены нескольким российским гражданам.