"Конец наивной поре". Новые обвинения Запада в адрес ГРУ

США, Нидерланды и Канада в четверг обвинили российскую военную разведку в проведении кибер-атак по всему миру.

Соединенные Штаты выдвинули обвинения в адрес семи российских агентов военной разведки.

Канада заявила в четверг, что подверглась российским кибер-атакам. Речь идет о базирующемся в Монреале антидопинговом агентства. Правительство Канады считает, что за атаками стоит ГРУ.

Власти Нидерландов объявили, что удалось сорвать крупную кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (OPCW).

Организация по запрещению химического оружия, в частности, занимается расследованием случаев применения химоружия в Сирии, в том числе и утверждений о химической атаке в городе Дума 6 апреля. Также ОЗХО проверяла информацию британских специалистов об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и подтвердила, что использовалось высокотоксичное вещество "Новичок". Попытка атаки, по данным нидерландского минобороны, была осуществлена 13 апреля – спустя неделю после предполагаемой химатаки в Думе и месяц с небольшим после покушения на Скрипалей. В тот же день россияне были выдворены из страны.

Четыре сотрудника ГРУ, готовившие атаку, были высланы из страны еще в середине апреля, однако речь не идет об одиночном инциденте. ГРУ ведет активную деятельность на территории нескольких стран, занимается цифровой дезинформацией и саботажем, и тем самым создает серьезную угрозу международной безопасности, заявили в четверг на совместной пресс-конференции представители министерства обороны Нидерландов и посол Великобритании в Гааге Питер Уилсон.

На пресс-конференции были представлены паспорта высланных в апреле сотрудников ГРУ (выданные на имена Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин). Моренец и Серебряков были названы как основные “кибероператоры”.

Утверждается, что у одного из россиян была с собой квитанция на поездку на такси от московской военной части, связанной с ГРУ, до аэропорта Шереметьево.

По информации британской разведки, Серебряков также был вовлечен в операцию на территории Малайзии, где пытался получить доступ к данным международного расследования нападения на “Боинг” рейса МН17 под Донецком.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что публикация подробных данных о контрразведывательных операциях не входит в обычную практику европейских спецслужб. Решение придать огласке операцию по разоблачению деятельности ГРУ было принято в связи с масштабностью проблемы. ГРУ может продолжать свои атаки безнаказанно только в том случае, если его сотрудникам удастся оставаться в тени, заявила министр обороны Нидерландов Анн Байлевелд. ГРУ – агрессивная российская государственная организация с превосходным финансированием, которая не работает только удаленно, но оперирует прямо на улицах европейских городов, сказал посол Уилсон. Он призвать пролить свет на активность ГРУ за рубежом, максимально делиться информацией с союзниками, сотрудничать, чтобы защитить потенциальные жертвы.

Целью операций ГРУ в недавнее время стали подрыв расследования нападения на МН17, расследования применения допинга на Олимпийских Играх (сотрудники ГРУ были замечены также в Лозанне), и расследования применения химоружия в Сирии, заявлено на пресс-конференции.

13 апреля 2018 года четыре сотрудника ГРУ готовили аппаратуру у здания Организации по запрещению химического оружия в Гааге с целью атаки на сети организации. Арендованный этими сотрудниками автомобиль был переполнен аппаратурой для хакерских атак на WiFi-сети, аппаратура была настроена для атаки на Организации по запрещению химического оружия, автомобиль припаркован напротив. В момент задержания нидерландскими спецслужбами аппаратура была включена. "Подобная кибератака неприемлема. Разглашая деятельность РФ, мы даем ясный сигнал: Россия должна остановиться!” – заявила министр обороны Нидерландов.

Нидерландское правительство, а также официальный Брюссель (в совместном заявлении Туска и Могерини) выразило чрезвычайную обеспокоенность деятельностью ГРУ на территории Королевства. По словам министра Байлевелд, в настоящее время в стране переписывается государственная стратегия кибербезопасности. По окончании пресс-конференции, нидерландские парламентарии высказались в социальных сетях, что гордятся работой голландских служб безопасности, и что “настал конец наивной поре – Россия оперирует прямо на наших улицах”.

В ЕС обсуждается возможность принятия новых санкций с связи с деятельностью ГРУ.