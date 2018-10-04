Петербург без Полтавченко. Что значит отставка главы второго города России?

Полтавченко просидел в кресле губернатора Петербурга почти два срока и собирался идти на третий, но был неожиданно уволен Владимиром Путиным. Чем этот губернатор запомнится Петербургу, какую роль он играл для Кремля, что его отставка означает с точки зрения федеральной политики и кто может стать новым главой Петербурга обсудят политик Леонид Гозман, политолог Глеб Павовский, член петербугского Заксобрания Михаил Амосов и историк Лев Лурье. Ведущий Сергей Добрынин. Эфир в 19:05